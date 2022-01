Allarme rosso in casa Juve. La positività al Covid di Giorgio Chiellini e l'affaticamento ​alla coscia sinistra di Leonardo Bonucci, che rischia di tenerlo fuori dalle sfide contro Napoli e Roma in programma giovedì e domenica, limita le decisioni in difesa di Massimilano Allegri., che fin qui ha recitato il ruolo della comparsa. Solo 4 presenze tra Serie A e Champions League, per un totale di 188' giocati,, il 6 novembre nel successo contro la Fiorentina, e l'8 dicembre, nell'1-0 al Malmoe. Nelle prossime due sfide di campionato, fondamentali per le ambizioni europee dei bianconeri, toccherà a lui, una grande occasione per dimostrare di essere da Juve. E per lanciare un segnale al club.La sua situazione contrattuale al momento non è una priorità per la Juve, ma è chiaro che al termine di questa stagione le parti si ritroveranno per fare il punto. Il legame in scadenza nel 2024 non obbliga a fare scelte frettolose, l'ingaggio del 27enne di Lucca è però motivo di riflessione.. Al momento le ipotesi sono due, o cessione a giugno, o prolungamento con ingaggio spalmato, Rugani ha l'occasione di scrivere un nuovo capitolo della sua storia in bianconero. Cambiare le gerarchie, per tenersi la Juve.