Quante sorprese tra i convocati ai Mondiali di Russia 2018. L’esclusione più clamorosa è sicuramente quella di Leroy Sané. Oggi Joachim Löw ha diramato l’elenco ufficiale dei presenti della Germania in Russia: non c’è l’esterno d’attacco del Manchester City, reduce da una stagione brillante alla corte di Pep Guardiola. Ma non si tratta dell’unica assenza eccellente ai Mondiali. Di seguito la top 11 degli esclusi (non per infortunio, ma per scelta tecnica) schierati con un 4-3-3:



La decisione di far fuori Sané (10 gol e 15 assist nell'ultima Premier League) è sicuramente la più sorprendente che potesse prendere il ct tedesco: “Ero indeciso fino all'ultimo fra lui e Julian Brandt. Leroy ha un grandissimo talento, tornerà con noi da settembre”. Sarà, ma in questa stagione nessun giocatore tedesco è stato coinvolto in più gol di lui. Löw ha tagliato a sorpresa anche Leno, obiettivo di mercato del Napoli. Tra i pali, dunque, l’estremo difensore del Bayer Leverkusen.



In difesa il commissario tecnico del Portogallo a sorpresa ha escluso Joao Cancelo, terzino destro del Valencia reduce da un'annata positiva con la maglia dell'Inter. I nerazzurri non lo hanno riscattato entro il 1 giugno, ora sulle sue tracce è forte l'interesse di Juventus e Manchester United. Da segnalare anche l'assenza di Hector Bellerin, spagnolo classe 1995 dell'Arsenal. A sinistra c’è il grande assente della Juventus: Alex Sandro. Reduce da un’annata tra alti e bassi coi bianconeri, l’ex Porto è stato escluso già dai pre-convocati dal commissario tecnico Tite. Al centro della difesa, invece, un altro brasiliano reduce da una stagione in ombra al Chelsea: David Luiz, che ha totalizzato solo 17 presenze con Antonio Conte. Al suo fianco spazio ad Aymeric Laporte, acquistato nel mercato invernale dal Manchester City per 65 milioni di euro. Con Guardiola in Premier League ha giocato solo 9 partite.



Due su tutte le esclusioni eccellenti a centrocampo: quelle di Radja Nainggolan e Adrien Rabiot. Il centrocampista belga della Roma non è stato convocato dal commissario tecnico del Belgio Martinez per “motivi tattici”. Dietro al suo forfait, però, c’è un rapporto mai veramente decollato tra i due. “Non andare ai Mondiali è qualcosa che sto ancora elaborando, non è facile anche perché mi rivedo negli spot pubblicitari e fa male, però cerco di prenderla positivamente, mi sforzo di pensare che avrò tre settimane di vacanze in più”, ha detto il Ninja, che ha poi annunciato l’addio al Belgio. L’altra esclusione a sorpresa è stata quella di Rabiot dai convocati della Francia. Il centrocampista del Paris Saint-Germain si è rifiutato di fare da riserva per i Mondiali e da lì è nato un acceso botta e risposta col ct Deschamps. L’altro grande assente è Cesc Fabregas, reduce da 49 presenze stagionali col Chelsea. La sua gloriosa carriera in nazionale è da considerare ormai terminata.



In attacco un tridente da urlo: con Sané, di cui abbiamo parlato in precedenza, spazio ad Alvaro Morata e Mauro Icardi. Il primo è il grande assente della Spagna e paga un’annata deludente al Chelsea, con 15 gol in 48 partite. Obiettivo di mercato di Juventus e Milan, l’attaccante è ora in vacanza a Torino dopo aver saputo dell’esclusione dall’elenco dei 23. Il suo valore di mercato - già sopra i 70 milioni - non aumenterà sicuramente durante l’estate vista l’assenza in Russia. Out anche Mauro Icardi, capocannoniere dell’ultima Serie A al pari di Ciro Immobile. 100 reti in 159 partite in nerazzurro non sono bastati a Maurito, sogno di mercato della Juventus in caso di addio di Gonzalo Higuain, per conquistare un posto in Russia. Non è certo un mistero che Icardi, ora in vacanza in Africa con Wanda Nara, sia particolarmente inviso ai “senatori” del gruppo della selecciòn argentina, Messi in primis. Nessuna spiegazione esplicita da parte del ct Sampaoli, che in conferenza stampa ha dichiarato: “Siamo arrivati a questa lista dopo un'analisi lunga e meticolosa, giocatori che ho chiamato sono quanto più vicino possibile alla nostra idea di gioco”. E Icardi non c’è.



LA TOP 11 DEGLI ESCLUSI AI MONDIALI: Leno; Cancelo, David Luiz, Laporte, Alex Sandro; Fabregas, Rabiot, Nainggolan; Sané, Icardi, Morata.



@AleCosattini