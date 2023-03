Un mare di soldi. Quelli spesi ogni anno dalla a Qatar Investment Authority, il fondo sovrano del Qatar, per pagare gli stipendi dei giocatori del Paris Saint-Germain. Quest'anno il club guidato da Nasser Al-Khelaifi ha toccato vette inesplorate, soprattutto per trattenere Kylian Mbappé, di fatto ricoperto d'oro per convincerlo a non scegliere il Real Madrid. L'Equipe oggi in edicola ha pubblicato. La metà, mentre più di un terzo ne ha il Marsiglia (8 su 30), che la scorsa estate ha alzato l'asticella portando al Velodrome giocatori costosi come Eric Bailly e Alexis Sanchez.presente grazie a Moussa Sissoko.La maggior parte dei giocatori della top 30 sono stranieri o hanno giocato per tanti anni in altri campionati:Per esempio se un giocatore incassa un milione di euro pagherà le tasse solo su 700 mila. Il regime favorevole è valido fino a un massimo di 8 anni.Il difensore slovacco Milan Skriniar, che a giugno lascerà l'Inter per accasarsi a parametro zero al Psg, avrà la possibilità così di beneficiare del regime favorevole. Incasserà circa 7,5 milioni di euro netti più bonus,Come anticipato ieri da Le Parisien, il club della capitale già nel rinnovo di Verratti fino al 2026, firmato lo scorso dicembre, ha inserito questa speciale condizione: più giochi più guadagni. Vale per l'italiano, varrà per Skriniar e tutti i nuovi accordi.