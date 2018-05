. Sono solo alcuni dei calciatori cresciuti in, massimo campionato polacco, che hanno fatto le fortune di alcune formazioni di. Nomi arrivati nelda perfetti sconosciuti che ben presto hanno dimostrato di essere pronti a misurarsi con il calcio italiano.Ecco cinque nomi su cui puntare la prossima estate, cinque calciatori in ascesa che potrebbero fare comodo a molte società italiane, pronte a pescare ancora una volta in. A questi aggiungiamo, attaccante spagnolo giramondo classe 1990, che in questa stagione ha trovato la definitiva consacrazione con la maglia delrealizzando 24 gol e 7 assist in 36 incontri di. È in grado di fare reparto da solo: dotato di grande velocità, forza fisica e buona tecnica, è riuscito a trascinare il Wisla nei momenti chiave della stagione. Così come, arrivato a gennaio al Benevento, Carlitos risponde all’identikit di ‘usato sicuro’ a prezzo di saldo: sullo spagnolo hanno messo gli occhiedIl suo allenatore Michalnon ha dubbi:è il nuovo. Il 22enne ha lo stesso stile di gioco e i stessi numeri (alla sua età) dell’attaccante del. Centravanti del, ha realizzato in questa stagione 21 reti, conquistando la pre-convocazione con la nazionale polacca per ilin. Oltre ad essere un ottimo goleador,ha tra le sue doti quella di partecipare alla squadra nella costruzione della manovra offensiva, aiutando molto la sua squadra. In questa stagione il 22enne ha attirato l’attenzione di diversi club europei: tra questi c’è il, che potrebbe puntare su di lui acquistandolo per poi girarlo in prestito.Uno straordinario assist-man con un sinistro molto educato: in questa stagione ha collezionato ben 22 passaggi vincenti tra campionato e. Numeri eccezionali per l’esterno sinistro, che rappresenta una vera e propria occasione sul mercato:si svincola a fine stagione. Il calciatore, pre-convocato dal commissario tecnico polaccoper lain, ha infatti rifiutato le proposte di rinnovo dele attende nuove offerte. In estate le proposte non mancheranno, con il classe 1993 che dovrà solamente scegliere dove continuare la sua carriera. Su di lui c’è da registrare l’interessa dele del, che fiutano l’affare e potrebbero farsi avanti nelle prossime settimane.È il classico centrocampista ‘box to box’, onnipresente in mezzo al campo. Dotato di un’intelligenza calcistica sopra la media,è considerato il miglior centrocampista dell’grazie alla sua capacità di farsi trovare al posto giusto al momento giusto. Bravo sia in fase di impostazione che in quella di interdizione, è il faro del, formazione che ha terminato la regular season nella parte alta della classifica.hanno messo gli occhi su di lui, mentre inalcuni club disono pronti a scatenare una vera e propria asta per aggiudicarselo.Cresciuto nel settore giovanile del, si è trasferito in prestito lo scorso anno alper maturare, prima di tornare alla base ed esplodere definitivamente in questa stagione con la maglia dei Kolejorz. Terzino destro di spinta, che all’occorrenza può essere schierato anche sull’altra fascia, è uno degli astri nascenti del calcio polacco. Molto veloce, tecnicamente dotato, ha una grande intelligenza tattica che gli permette di muoversi in anticipo rispetto agli avversari. Nonostante la giovane età, ha dimostrato di avere grande personalità ed essere pronto al grande salito: su di lui c’è la, conche potrebbe prendere il posto del suo connazionale, arrivato un anno e mezzo fa e pronto al grande salto.Una spina nel fianco delle difese avversarie, fa della velocità e del dribbling le sue armi migliori. Esterno d’attacco, può giocare su entrambe le fasce. Autore di 4 gol e 5 assist in questa stagione, è stato uno dei protagonisti della straordinaria stagione dello. Già a gennaio poteva lasciare la, con alcuni club diche si sono fatti avanti; discorso rimandato alla prossima estate, quando quasi certamente saluterà la