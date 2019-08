Potrebbe essere Arturo Vidal l'ultimo colpo a centrocampo dell'Inter. Il condizionale è d'obbligo, ma c'è un segnale che fa ben sperare i tifosi nerazzurri. Secondo quanto scrive il quotidiano El Mercurio, infatti, il centrocampista cileno nei giorni scorso ha parlato con Conte, che lo conosce dai tempi della Juventus, ha ascoltato il progetto e ha dato la sua disponibilità a farne parte. Una presa di posizione importante, che potrebbe accendere una trattativa che al momento non è andata oltre qualche chiacchierata.



COSTA TANTO - Lo scenario è chiaro, il Barcellona non ha chiuso alla sua cessione, non a caso Valverde l'ha escluso dalla lista dei convocati per l'esordio in Liga contro l'Athletic Bilbao, ma vuole monetizzare dalla sua vendita. Valuta il cartellino del centrocampista portato in Europa dal Bayer Leverkusen almeno 35 milioni, una cifra che nessun club vuole pagare. Il futuro di Vidal, che nei giorni scorsi è stato offerto senza successo al Paris Saint-Germain per arrivare a Neymar, è in stand by. L'Inter aspetta, nella speranza che possa scendere il prezzo.