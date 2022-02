Josè Mourinho è questo. O si ama, o si odia. Divide sempre e comunque. Provoca con le parole ma anche con i gesti, lancia messaggi a modo suo. In modo Special. L'ha fatto anche ieri, nel 2-2 della sua Roma in casa contro il Verona quando è stato espulso dall'arbitro Pairetto per aver mimato un telefono all'orecchio. E via negli spogliatoi, senza neanche rilasciare nessuna dichiarazione nel post partita. Ma quello dell'Olimpico è solo l'ultimo di una serie di gesti di Mourinho rimasti negli almanacchi del calcio (italiano e non).



Dalle manette al Triplete, sfoglia la gallery per vedere i gesti più significativi dell'allenatore portoghese