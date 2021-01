Un nome nuovo per l'attacco, un'occasione low cost. Secondo quanto scrive Abola, il Milan fa sul serio per Otavio, trequartista brasiliano classe 1995 in scadenza a giugno con il Porto. Un nome credibile, un interesse reale, tanto che - secondo il quotidiano portoghese - Maldini e Massara avrebbero già pronto un precontratto di quattro anni, con bonus alla firma di 1,5 milioni. Cresciuto nell'Internacional, Otavio veste la maglia dei Dragoni dal 2014. In questi mesi ha sempre detto no alle offerte di rinnovo, cerca un nuovo club nel quale fare il salto di qualità.



CONCORRENZA - Il Milan non è l'unico club interessato a Otavio, trequartista di piede destro in grado di giocare in tutti e tre i ruoli alle spalle della prima punta. Il suo nome è sulla lista di Arsenal e soprattutto Roma, con Tiago Pinto che ha già parlato con il suo entourage. Attualmente il suo ingaggio è di poco superiore al milione di euro.