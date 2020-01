Affondo dell'Arsenal per Adrien Rabiot, centrocampista francese arrivato in estate alla Juventus. Secondo il Daily Star, nei giorni scorsi c'è stato un contatto telefonico fra Mikel Arteta, nuovo allenatore dei Gunners, e il centrocampista. Sull'ex PSG c'è anche l'interesse dell'Everton, con la Juventus che però non pare convinta di privarsi del giocatore.