L'esperto di calcio belga Kristof Terreur ha parlato a Sky Sports del futuro dell'attaccante classe '93 Yannick Carrasco, accostato in questi giorni a Milan, Arsenal e Manchester United: "Ai Gunners serve un esterno ma, considerando che percepisce 180.000 euro a settimana, non hanno i soldi per prenderlo. Con questo ingaggio sarà difficile per lui trovare una squadra, al massimo negli ultimi giorni di mercato quando i club interessati potrebbero essere disperati".