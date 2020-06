Secondo Sky Sports, Juventus e Barcellona avrebbero raggiunto un principio di intesa per il trasferimento in bianconero del centrocampista classe '96 Arthur sulla base di 80 milioni di euro. Nell'operazione possono rientrare come contropartite tecniche Miralem Pjanic e Mattia De Sciglio. Manca ancora l'accordo tra la Juve e Arthur.