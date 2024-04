Dalla Germania: la Roma sul nipote di Bogarde

21 minuti fa



Danilho Doekhi ventiquattro anni, difensore centrale olandese dell'Union Berlino e nipote dell'ex-Ajax, Milan e Barcellona, Winston Bogarde è il principale obiettivo di mercato della Roma per la prossima estate nel reparto arretrato.



Secondo Kicker, il classe 1998 destro di piede, fisico importante, olandese ma di origini del Suriname come il padre, è considerato dalla dirigenza giallorossa come il sostituto ideale di Chris Smalling che invece lascerà il club a fine stagione.