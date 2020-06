: il contratto sottoscritto lo scorso gennaio e in scadenza a fine mese sarà prorogato fino al 31 agosto per consentirgli di concludere la stagione che riparte domani con la decisiva semifinali di Coppa Italia contro la Juventus. Salvo clamorosi colpi di scena. Quelli che non si attendono sul fronte del possibile prolungamento per un altro campionato., dal punto di vista sportivo ed economico, e il duro faccia a faccia tra i due di ieri a Milanello ha ribadito l'enorme distanza tra le parti.- Non solo la gestione di un tema delicato come la riduzione degli stipendi a causa dell'emergenza creata dal coronavirus. Non soloe comunicare ai calciatori che il loro piano di riduzione degli ingaggi (il 50% in meno per aprile spalmato su più mesi) fosse stato accettato dalla proprietà, a due giorni da una partita tanto importante.ha deciso di togliersi diversi sassolini dalle scarpe e, si sarebbe fatto scappare il calciatore svedese. Un segnale inequivocabile della totale incompatibilità tra due figure così centrali nel Milan di oggi.- Quello andato in scena ieri mattina a Milanello è soltantoa causa del Covid-19. Lo scorso marzo,entrato in contrasto con Gazidis per i contatti avvenuti a sua insaputa e a quella di Maldini con Ralf Rangnick come successore sulla panchina di Pioli,. Il vivace scambio di battute delle scorse 24 ore non fa altro che ribadire che il club rossonero sia convinto di poter andare avanti anche senza le qualità e il carisma di un giocatore come Ibrahimovic, che dal canto suo non crede nel nuovo corso portato avanti dalla figura sempre più centrale e decisionista di Ivan Gazidis. Ecco perché l'addio al termine della stagione sarà l'inevitabile conseguenza.