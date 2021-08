Miralem Pjanic, centrocampista fuori dai piani del Barcellona, resta nel mirino della Juventus, ma l'affare è complicato, in quanto i bianconeri non riescono a trovare un club per Aaron Ramsey. Per questo motivo, come scrive Sport, l'Inter resta una pista percorribile per il bosniaco, accantonato da Koeman.