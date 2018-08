è stato accostato a numerosi club in questa finestra di mercato ma la Juventus, salvo offerte da 100 milioni, non cederà il giocatore. Come spiega Marca, il club bianconero vuole blindare il centrocampista con un nuovo contratto fino al 2022 o il 2023 con un importante aumento dell'ingaggio che attualmente è di 4.5 milioni di euro. Pjanic secondo gli spagnoli piace a PSG e Manchester City ma bisogna fare attenzione anche a Real Madrid e Manchester United nel caso di cessioni di Modric e Pogba.