Dallo Scudetto con la Lazio a quello con l'Inter, l'ex compagno di Inzaghi a CM: 'Non pensavo arrivasse a questi livelli'

Dopo lo scudetto dell'Inter vinto ieri sera grazie ai tre punti nel derby contro il Milan,: "Mi ha fatto molto piacerevedere Simone esultare, credo sia un successo ampiamente meritato sotto ogni punto di vista". Oggiè nello staff di Mancini nella nazionale dell'Arabia Saudita, ma tra i trofei vinti da giocatore c'è anche uno scudetto con la Lazio condiviso con Simone Inzaghi.- Quando era single da giovane gli piaceva divertirsi, era un latin lover; io non potevo stargli dietro perché ero sposato".

"L'Inter è la squadra più forte che ha giocato il calcio migliore dell'ultimo periodo. E' stato bravo a gestire una rosa di giocatori importanti, e penso che abbia fatto contento anche il fratello nonostante il suo legate con il Milan"."Non c'era bisogno, perché in allenamento lavorava sempre un po' svogliato ma poi in partita i gol li faceva. A Formello giocavamo spesso a biliardo e posso dire che era molto bravo, anche se pensava di essere migliore di quanto fosse. Diciamo che i due grandi giocatori erano il massaggiatore Viganò e Marco Ballotta, ma quando non c'erano loro io e Simone ci sfidavamo spesso".

"E' sempre stato un attaccante col fiuto del gol e l'ha dimostrato, ma in quelle stagioni aveva davanti mostri sacri come Boksic, Mancini e Salas e quindi giocava meno. Lui diceva di essere più forte di loro, così io spesso lo stuzzicavo sul fatto che non fosse titolare e lui si arrabbiava"."Anni fa ci siamo incontrati in un torneo di Allievi Nazionali, io sulla panchina della Sampdoria e lui su quella della Lazio: la strada era quella giusta, ma sinceramente non pensavo arrivasse a questi livelli, a vincere uno scudetto e fare una finale di Champions".

"Bellissimi, come con tutti. Lui ha avuto un ruolo importante entrando spesso a partita in corsa; lui come altri erano titolari aggiunti, altro che panchinari... Segnava in tutti i modi, e dava sempre l'idea che fosse entrato qualcosa avrebbe fatto. Era bravo a far innervosire gli avversari, ogni tanto si buttava anche a terra prendendo qualche rigore".