Martinez molto chiaro su Kevin De Bruyne. Il ct del Belgio ha parlato a beIN SPORTS del centrocampista del Manchester City, spiegando: “Kevin è un vincente e credo che per prendere qualsiasi decisione terrà conto di tutti i possibili fattori. Se ci sarà o no la squalifica in Champions League, se l’allenatore con cui ha un rapporto splendido rimarrà al City… Come potete ben immaginare, questo è il momento migliore della carriera di un calciatore come De Bruyne e lui si è legato al Manchester City. Ma poi il pensiero può essere e nei prossimi quattro o cinque anni che succederà?’. Nessuno può dargli consigli al riguardo, l’unica cosa che conta è come si sente lui”.



LA SCELTA – “L’ultima cosa che un calciatore può permettersi è finire la carriera e dire ‘avrei dovuto fare quel trasferimento’ o ‘sarei dovuto rimanere in quella squadra’. Kevin è un ragazzo molto maturo e terrà tutto in considerazione. Ovviamente, se il Manchester City verrà squalificato, sarà un fattore importante per la sua scelta. Nel corso degli anni ha dimostrato che se da qualche parte è felice, è contento di rimanere e aiutare la squadra a vincere. Ma la squalifica avrà un peso molto importante su quello che accadrà al club. E ovviamente su quello che accadrà con Guardiola e con tutti i progetti per il futuro”.