Riunione per il piano scudetto a Napoli questa mattina. Presenti in conferenza stampa De Laurentiis, il sindaco Manfredi, il prefetto Palomba e il questore Giuliano. Queste le parole del presidente del Napoli:- "Ringrazio i napoletani che hanno dimostrato grande maturità domenica scorsa. Avevamo preparato dei festeggiamenti, ero pronto a scendere in campo però purtroppo abbiamo dovuto rimandare. Quindi mi è venuto in mente, vista la limitazione dei biglietti del settore ospiti di dare vita a un'implementazione dei due schermi presenti al Maradona con altri 8 schermi, due per ogni settore. Degli schermi supplementari con una connettivity che va istallata, dove poter trasmettere in diretta la partita di Udine. Abbiamo istituito un prezzo simbolico di 5€, identico per ogni settore. Stanno iniziando le vendite, fino all 18 per gli abbonati. Chiaro che, dedotti i costi, il risultato economico verrà devoluto in beneficenza. Il Questore e il Prefetto hanno dato vita a un'implementazione dei servizi per la sicurezza ed è chiaro che tutti quanti ci auguriamo di poter accompagnare la squadra del Napoli verso il traguardo. Chiaro anche che quella mini festa che avevamo messo in essere in previsione per domenica scorsa la riproporremo contro la Fiorentina domenica prossima".- "Quando torneremo? Sono fatti nostri. Probabilmente atterreremo a Capodichino nella mattinata di venerdì o alle 15".- "Il mio entusiasmo è immenso, dopo aver sentito stupidate come 'De Laurentiis non vuole vincere lo scudetto'. L'entusiasmo c'è soprattutto nel vedere la gioia che rappresenta per tutti quanti voi. Anche i napoletani hanno dato una grossa soddisfazione. Domenica eravamo con 4 pulmini e per la prima volta siamo rimasti bloccati davanti al famoso bar azzurro e alla sinistra avevamo le entrate piene dei Distinti, della Curva B. C'era una festa fuori".