A margine della festa di compleanno di Carlo Ancelotti, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato a Sky Sport alcune brevi battute sul mercato: "Questa squadra sarà sicuramente rinforzata, ma ci vuole pazienza. Prima dobbiamo vendere, poi compreremo bene. Stiamo riflettendo se prendere una prima o una seconda punta, ma deve essere un grandissimo attaccante. Ma presto Carlo avrà altri regali. Lunedì vi darò una notizia".



Su Sarri: "Sarri alla Juve mi divertirebbe, ma non sono io per dire se è l'allenatore giusto. Non sono Agnelli. Agnelli è uno che conosce perfettamente la sua società ed è il miglior giudice per decidere cosa fare perché sa bene dove vuole andare. Poi c'è anche il Milan, la Fiorentina, la Roma, forse anche la Lazio qualora Sarri dovesse restare al Chelsea e Inzaghi finire alla Juve, sono in parecchi a dover cambiare. Io mi tengo stretto Ancelotti, sono monogano, se trovassi un tecnico funzionale al progetto di crescita lo terrei a vita perché è più facile". Su Di Lorenzo: "È il primo regalo di Ancelotti. E' un bravissimo terzino che stavamo verificando. In queste squadre che possono sembrare minori, poi hanno un senso di responsabilità straordinario, perché devono combattere fino alla fine e non 'pariare'. Lui ha 26 anni e credo sia ancora molto giovane e un validissimo acquisto".



Su Quagliarella: "Era soltanto un atto d'amore e di simpatia, era un forma di bel gesto. Era per dire che se lui fosse stanco e volesse venire a fare qualche partita la nostra porta resterà aperta. Noi però dobbiamo capire se abbiamo bisogno di una vera punta o di una seconda punta, il mercato può creare delle sorprese".