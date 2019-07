Daniele De Rossi sembra aver deciso il suo futuro una volta per tutte. Niente scarpini al chiodo, niente Fiorentina, niente Milan. L’ex capitano della Roma ha deciso di non vestire un’altra maglia italiana, ma di accettare la lunga corte del Boca Juniors del suo amico Burdisso. La sua seconda squadra del cuore, dopo la Roma ovviamente che due mesi fa l’ha scaricato decidendo di non rinnovare il contratto in scadenza e scatenando la rivoluzione nella capitale.



I DETTAGLI - Ieri De Rossi ha richiamato il Boca e tramite il suo agente Berti ha iniziato a trattare il contratto col club argentino. Daniele giocherà fino a marzo con l’ex squadra di Maradona poi si rimetterà al tavolo con la dirigenza e deciderà: continuare o accettare altri 6 mesi a Los Angeles. Il compenso sarà di 500 mila euro più bonus. Una risposta definitiva sarà data entro 10 giorni, ma se non ci saranno ripensamenti ulteriori la strada sembra segnata.