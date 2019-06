Futuro da allenatore? No. E nemmeno uno lontano dall'Italia. Daniele De Rossi ha scelto: no a MLS e Boca Juniors continuerà a giocare a calcio e lo farà in patria. E' questa la decisione maturata dopo una lunga pausa di riflessione da parte dell'ex capitano della Roma: per De Rossi, riferisce Sky Sport, non si tratterebbe di un torto ai suoi ex tifosi, poiché l'addio al club capitolino non è arrivato per sua volontà. Da giovedì, giorno del rientro dalle vacanze, DDR si metterà al lavoro con il proprio agente e incontrerà i due-tre club italiani che si sono mossi concretamente: vincerà l'offerta più convincente non dal punto di vista economico, ma da quello legato a progetto e ambiente.



CANDIDATE - Ma quale potrebbe essere la nuova squadra italiana di De Rossi? Le ipotesi non mancano, dalla Fiorentina di Montella e del ds Pradè alla Sampdoria, che ha ingaggiato Di Francesco e sta valutando anche l'ipotesi Totti. Senza dimenticare la suggestione Inter, dove c'è un suo grande estimatore di vecchia data, Antonio Conte. La prima decisione è presa: De Rossi resta in Serie A, la Roma non sarà più la sua unica squadra in Italia.