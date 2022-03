Altro capitolo nel caso legato al trasferimento di Stefan de Vrij dal Feyenoord alla Lazio nel mercato estivo del 2014 per 7 milioni di euro. L'ultima rata da 2 milioni pagata a giugno 2016 era stata rubata da un hacker francese residente in Svizzera, il quale si era finto un dirigente della squadra olandese e ha dirottato la cifra in questione su un altro conto bancario.



Il club biancoceleste del presidente Lotito lo ha poi denunciato con l'accusa di frode internazionale, truffa e sostituzione di persona. Adesso è arrivata l'ora di partire con il processo.