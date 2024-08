Del Piero alla Juve... Stabia, è ufficiale: Lorenzo, nipote di Alessandro, firma un contratto annuale

AFP via Getty Images

. No, non si tratta di Alessandro (in foto, ndr), leggenda della Juventus e della Nazionale, ma del nipote Lorenzo. Il club campano ha comunicato l’arrivo del classe 2007 attraverso una nota ufficiale.“La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo definitivo, dell’attaccante Lorenzo Del Piero che si lega alla nostra società con contratto annuale fino al 30 giugno 2025”.“Il calciatore, nato a Vittorio Veneto il 5 marzo del 2007, cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Campolongo, ha poi vestito le maglie del Pordenone (14 presenze e 12 reti in Under 17), prima della sua ultima esperienza al Trento dove ha debuttato a soli 16 anni da professionista con la maglia nella gara contro l’Arzignano nella Coppa Italia di categoria”.

“Sono molto felice di poter vestire la maglia della Juve Stabia, tra le varie possibilità di trasferimento è sempre stata la mia preferita. E’ una società storica, molto ben gestita, con una tifoseria caldissima. Trovo un Mister ed uno staff tecnico che lavora molto bene con i giovani e la mia priorità è imparare il più possibile e crescere come uomo e calciatore. Essendo arrivato da poco, sto facendo un lavoro differenziato ma non vedo l’ora di unirmi ai miei compagni di squadra che ho già avuto modo di conoscere, un gruppo molto unito e professionale.”