Il Mondiale giocato a giugno in Francia ha aumentato interesse e visibilità del campionato femminile, al via nel week-end. Sul calendario, però, in tanti hanno già cerchiato una data: è il 12 ottobre, 3° di campionato. In programma, infatti, c'è il derby di Milano tra il Milan e la neopromossa Inter.



SOGNO SAN SIRO - In vista della Stracittadina, prende sempre più piede l'idea di aprire San Siro per l'occasione, sfruttando la sosta per le nazionali. In quei giorni, tuttavia, il Meazza sarà soggetto a lavori di manutenzione del manto erboso: secondo il Corriere della Sera, le squadre stanno valutando l'ipotesi di modificare il calendario degli interventi.