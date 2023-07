I gioielli del Lens sono in vetrina, con Seko Fofana assente all'allenamento del lunedì e vicino al trasferimento all'Al-Nassr e Lois Openda corteggiato soprattutto dall'RB Lipsia. Il dg del club francese, Arnaud Pouille, ha fatto il punto della situazione: "Fofana? Per il momento non c'è nulla di definitivo, né con l'Al-Nassr né con altri. Questo è un argomento importante per noi. Ci sono delle discussioni in corso, vi faremo sapere alla fine della settimana prossima. Nel momento in cui parliamo non è ancora ceduto.



Openda? Abbiamo ricevuto una terza offerta mentre stavamo analizzando le due precedenti. Il piano con Lois è di tenerlo con noi la prossima stagione. Il Lipsia gli gira intorno. Loro hanno la loro visione economica sul possibile trasferimento, noi la nostra. Quando non metti un giocatore sulla lista dei possibili trasferimenti, generalmente non metti un prezzo. Poi ci sono barriere psicologiche. Come abbiamo fatto per Christopher Wooh l'ultimo giorno dell'ultima finestra di mercato, dobbiamo sistemarci tutti e tre (con il direttore generale Franck Haize e il direttore tecnico Grégory Thil, ndr). Non vogliamo fare trading, ma a volte devi solo essere ragionevole. Certamente questa barriera esiste. Le sue dichiarazioni? E' la sua immagine in campo, non c'era niente di aggressivo", riporta RMC Sport.