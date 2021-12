Paolo Di Canio parla del momento in casa Inter: "​La squadra è forte: gioca in modo diverso dallo scorso anno, attacca con tanti uomini. Ha più qualità a centrocampo, gioca un calcio più dinamico: Eriksen fortissimo, ma era quasi di posizione. Mentre Calhanoglu diventa trequarti e accompagna. Dumfries ieri ha chiuso come fa con l'Olanda, ci stupivamo che non lo facesse: ora secondo me questo gol l'ha liberato in fase di uscita palla. Inzaghi ci ha messo del suo, ha dovuto cambiare modo di interpretare a causa dei giocatori che sono andati via: su tutti Lukaku, che era il fulcro del gioco. Dzeko fa il trequartista, fa girare gli altri e fa anche gol. Scudetto? Ha un musettino avanti a tutte l'Inter".