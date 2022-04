anche quest'anno uno dei migliori del panorama europeo. Il fiore all'occhiello del club guidato dall'ex milanista Rui Costa è l'under 19, finalista di Youth League contro il Salisburgo, dopo aver demolito lo Sporting Lisbona nei quarti finale (4-0 ad Alcochete) e battuto la Juve ai rigori in semifinale.destinato a far parlare di sè per tanto tempo.Moreira è arrivato a Benfica solo un anno e mezzo fa, dopo un lungo braccio di ferro con lo Standard Liegi, che non è riuscito a convincerlo a firmare il primo contratto da professionista e ha fatto di tutto per mettergli i bastoni tra le ruote. Una scelta ambiziosa, vestire la maglia delle Aquile di Lisbona, e di cuore, per tornare vicino al padre, Almani Moreira, ex attaccante esterno della Guinea-Bissau, che in Belgio ha vestito la maglia dello Standard dal 2001 al 2004 (in quel periodo è nato Moreira, che infatti ha il doppio passaporto, belga e portoghese.), al quale nel derby contro lo Sporting Lisbona ha preso in prestito la classica esultanza siuuuu. In futuro chissà, ora contano il presente, i successi con l'Under 21 e la seconda squadra del Benfica, il salto in prima squadra. Il talento è genuino, ma la strada da fare è ancora molta. Moreira deve crescere sottoporta e deve imparare a fare le scelte giuste, senza piacersi troppo.E chissà che magari un giorno possa sponsorizzarlo per il Milan.