Bivio sul mercato per Federico Dimarco. L'esterno sinistro, in prestito con diritto di riscatto all'Hellas Verona, può tornare all'Inter (che avrà il 50% sulla sua futura rivendita).



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in alternativa Dimarco potrebbe seguire il suo attuale allenatore Juric, sia che il tecnico rimanga a Verona, sia in caso di partenza verso la panchina di una grande squadra come il Napoli.