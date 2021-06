Alessio Dionisi è a un passo dal diventare il nuovo allenatore del Sassuolo: mancano davvero pochi dettagli ai neroverdi per trovare l'accordo con l'Empoli, nei prossimi giorni il tecnico rivelazione della Serie B diventerà l'erede di Roberto De Zerbi.



CORSI LO LIQUIDA - Per Dionisi il matrimonio con il club toscano è giunto ai titoli di coda. Il presidente Corsi ha così deciso di esporsi in prima persona per mettere la parola fine alla questione, con una dichiarazione all'Ansa: "Con Dionisi abbiamo chiuso". Niente Samp dunque per l'allenatore toscano, che grazie anche ai buoni rapporti tra i club, si trasferirà in Emilia.