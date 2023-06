"Brescia non merita queste figure. È una vergogna". La prefetta di Brescia Maria Rosaria Laganà commenta così i disordini andati in scena ieri sera dentro e fuori dal Rigamonti scoppiati dopo la retrocessione della squadra lombarda in Serie C dopo 38 anni. Parole a cui fa eco il questore Eugenio Spina: "Non sono tifosi, sono delinquenti. Stiamo valutando tutti i filmati per intervenire".