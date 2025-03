Donnarumma: "Ho il cuore a Milano, sempre bello giocare qui". L'Inter alla finestra

Getty e Calciomercato.com

L'ha perso 2-1 la gara di andata dei quarti di finale di Nations League contro la. Al termine della sfida, il portiere della Nazionale Gianluigiha analizzato la partita ai microfoni della Rai e si è soffermato anche sul ritorno a San Siro, movimentando le voci di calciomercato: "".Questa, invece, la risposta del classe '99 in mixed zone al commento: "In tanti qui a San Siro ti vorrebbero vedere più a lungo": "Fa piacere,. Intanto sono contento di essere tornato. Mi mancava tanto sia l'Italia che san siro".

Ricordiamo, infatti, che, in cerca di un sostituto di Yann Sommer, nonostante la crescita del secondo portiere Josep Martínez. Come sottolineato da Calciomercato.com, il numero uno azzurro resta in cima alla lista degli acquisti del management nerazzurro, anche se non sarà semplice riportare nuovamente a Milano Gigio, dopo l'esperienza con il Milan.e, ad oggi, non c'è ancora un accordo per il prolungamento. Nel caso in cui, quindi, non si dovesse trovare una quadra per il rinnovo,oppure tentare il colpo a parametro zero nel 2026. Lo stipendio del classe '99, però, potrebbe rappresentare uno scoglio, visto che in Francia percepisce