Dopo nove mesi senza squadra, Hatem Ben Arfa è pronto a rimettersi in gioco. Il trequartista francese, 35 anni a marzo, è a un passo dal Lille. A confermarlo è l'allenatore Gourvennec: "Ci siamo incontrati, lui è qui e aspettiamo solo il via libera. Spero che si risolva tutto in fretta e possa unirsi a noi".