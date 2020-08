Un anno fa, con Maurizio Sarri,, per poi finire col mettere un like alla notizia dell'esonero del tecnico, dopo. In questi giorni il brasiliano ha iniziato la sua, un'annata che parte con altre aspettative, ben diverse da quelle degli anni precedenti., il classe 1990 ex Bayern Monaco ed ex Shakhtar Donetsk (contratto con i bianconeri in scadenza nel 2022) quest'anno non figura fra le prime scelte per il suo ruolo., un giocatore sul quale a Torino puntano tantissimo e che sarà il candidato principale per fare da supporto ae, come sembra probabile,, attraverso le prestazioni e, soprattutto, tramite una condizione fisica che non lo tenga fuori a lungo, come invece è avvenuto nelle ultime due stagioni (2017-18: 47 presenze; 2018-19: 25 presenze; 2019-20: 29 presenze).. A fronte di un'offerta adeguata, la sua cessione verrebbe sicuramente presa in considerazione., che non si sono trasformati per il momento in nulla di concreto. Douglas Costa intanto si allena, e spera di scalare le gerarchie di Pirlo, ma con un occhio al mercato.