Il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano è intervenuto ieri allo "Speciale Calciomercato" di Sportitalia e ha fatto il punto sui movimenti di mercato del club: "Balotelli? Tutti i club prenderebbero Mario, anche io lo prenderei; ma è troppo costoso per noi". Su Iturbe: "Aveva dato la sua disponibilità a gennaio, ma il mercato cambia in ogni finestra. Dobbiamo guardare il budget e cercare di rinforzare la squadra, dobbiamo fare meno errori di quest’anno e non salvarci alla penultima giornata ma vivere con un po’ più di tranquillità".



Sul futuro dell'allenatore Roberto D'Aversa: "D’Aversa ha rinnovato il suo contratto e resta a Parma".