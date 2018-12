Arriva la parola fine nella storia tra Adrien Rabiot e il Paris Saint-Germain. Antero Henrique, direttore sportivo del club francese, ha infatti dichiarato a Yahoo Sports: "Non resterà qui, abbiamo preso questa decisione dopo una riunione che abbiamo avuto col giocatore. Ci ha detto che non avrebbe accettato le nostre offerte perché vuole essere libero la prossima estate".



FUTURO IN PANCHINA - Il ds dei parigini ha poi continuato: "Il comportamento di Rabiot è stato una mancanza di rispetto verso il club. Ora rimarrà in panchina per un tempo indefinito". Parole che potrebbero aprire a un addio del centrocampista già a gennaio, con Juventus, Milan e Roma in Italia e Barcellona e Liverpool all'estero che seguono da molto vicino la situazione.