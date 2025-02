Dybala re di Roma: dai no al mercato alla cura Ranieri. Il rinnovo è scattato, ma vuole restare più a lungo

ha preso per mano la Roma e l’ha guidata verso gli ottavi di finale. Si è preso i complimenti di Claudioche lo ha elogiato a fine partita: “Avere grandi giocatori aiuta, avere Dybala nel tuo arco vuol dire tanto. Oltre a essere un giocatore straordinario, carica la squadra e dice le cose giuste. Grazie a lui abbiamo ripreso la partita”. E i numeri di Paulo confermano quanto sia importanteper la Roma. Dal suo arrivo (nel 2022) ha realizzato 42 gol in maglia giallorossa: almeno il doppio delle reti di ogni suo compagno di squadra nello stesso periodo, dato Opta.

si è goduto la serata dell’Olimpico e ha ringraziato i tifosi: “L'affetto che ha la gente con me, non solo qui in campo ma anche per le strade, è sempre qualcosa di unico e bello. Questa stagione non è andata e non sta andando come ci aspettavamo tutti, sono successe tantissime cose, ma adesso abbiamo una possibilità grandissima che gli anni scorsi ci ha portato a fare finali e ai miei compagni ad alzare un trofeo. L'Europa ci può dare tanto quest'anno, ce lo siamo detti prima, è una possibilità e un'opportunità che abbiamo in questa stagione". Dopo il periodo nero con Juric ha finalmente ritrovato la serenità. Non si sbilancia sul sorteggio: “

– Il mese scorso è scattato il rinnovo automatico fino al 2026.ora guadagna 8 milioni più 1 di bonus. L’ingaggio è alto e questa estate ha creato dei problemi. La società, infatti, lo aveva messo alla porta e la Joya stava per accettare l’offerta dell’Al-Qadsiah. Poi è arrivato il ‘no’. A gennaio ha rifiutato il. Adesso il suo agente aspetta una chiamata da Ghisolfi per spalmare l’ingaggio e rinnovare fino al 2027. Dybala ha già dato il suo ok. Si trova bene alla Roma e non vorrebbe lasciare la Capitale.