. Negli ultimi dieci minuti della partita cosa c'era da temere per la Roma: che non riuscisse a segnare il gol della vittoria o che prendesse il gol della sconfitta? Che cosa tutto il resto della partita aveva reso più plausibile, più, per così dire, giusto? Minuto 81, traversa e palo per il Verona, minuto 82 Pedro anticipato in angolo quando era a quattro metri dalla porta veronese. Minuto 85, gran tiro e traversa di Spinazzola. Tutte e due le cose per la Roma era legittimo temere, di non farcela a portare a casa una vittoria legittima e di subire una sconfitta non immeritata.. Il Verona era cosa chiara: tanta corsa, la squadra, anzi il sistema di gioco dell'anno scorso e qualche giocatore importante in meno.Einstein ebbe a dire: Dio non gioca a dadi (poi la fisica dei quanti dimostrerà che la Natura coi dadi è un'accanita lanciatrice seriale),. Quindi, tiro di dadi e in porta(se la caverà bene, non benissimo).. Non è la prima volta, ma questo non vuol dire sia la volta buona, e infatti non lo è. Quindi tutta la difesa della Roma è un tiro di dadi: fai rotolare insieme Cristante, Ibanez e Mancini e vedi come butta, che numero viene fuori.. Quindi si gioca con l'unico schema possibile, lo schema frullino. La Roma di Pedro, Mkhitaryan, Pellegrini e Karsdorp e Spinazzola frullano scambi, incroci, triangoli stretti, aperture. Frullano con discreta sapienza il pallone, frullano in abilità e non di rado in velocità.. Per un tempo, il primo di gioco, si guadagnano il giudizio positivo e un po' sorpreso di una Roma che piace anche senza Dzeko. Per un tempo, poi al frullino nel secondo tempo si scaricano un po' le pile.Ma non è questo il complicato della Roma. Dietro tanto complicata la cosa non è:. Pedro buono, anzi più che buono, però è un bicchiere tre quarti pieno. Pellegrini mezzo bicchiere di champagne mischiato a mezzo bicchiere di minerale acqua. Mkhitaryan una buona sponda/spalla... di chi?Questione del domani, si torni a stasera., al minuto 25 Mkhitaryan doveva/poteva segnare e ancora nove minuti dopo poteva/doveva farlo Pedro. Nel frattempo taldel Verona un gol se lo mangiava tutto, a fine tempola spediva sulla traversa romanista e se non c'era Mirante...Nel secondo tempo diventava una Roma che correva di meno e rischiava di più.. Come detto, frullino a creare gioco come quando frulli uova ed esce zuccherato zabaione, mai però frullatore. Della Roma a Verona la prima di campionato resta negli occhi la sensazione di un bel visto e resta nella testa il sospetto che il bel ricamo sia la specialità della casa. L'unica specialità.Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Gunter (dal 20' s.t. Rueegg), Empereur (dal 19' p.t. Lovato); Faraoni, Tameze (dal 21' s.t. Barak), Miguel Veloso, Dimarco; Danzi; Tupta (dal 1' s.t. Zaccagni), Di Carmine (dal 33' s.t. Ilic). All: Juric.Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp (28' s.t. Santon), Diawara (dal 44' s.t. Villar), Veretout, Spinazzola; Pedro, Lorenzo Pellegrini (dal 34' s.t. Kluivert); Mkhitaryan. All: Fonseca.Ammoniti: 9' p.t. Danzi; 45' p.t. Di Carmine