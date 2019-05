Reduce da una retrocessione che brucia ancora molto, l'allenatore dell'Empoli Aurelio Andreazzoli prova a guardare avanti immaginandosi in una piazza diversa da quella toscana.



Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, il tecnico ha spiegato come se dipendesse da lui gradirebbe accasarsi in Liguria: "L’aspettativa di ogni essere umano è quella di migliorare la propria condizione professionale, di sicuro mi farebbe piacere allenare squadre come la Sampdoria ed il Genoa. La Serie A ti regala il piacere di allenare".



Un'autocandidatura che sicuramente aia blucerchiati che rossoblù, entrambi alla ricerca di un nuovo allenatore, potrebbero prendere in seria considerazione.