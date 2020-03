Amato Ciciretti, esterno offensivo dell'Empoli, parla a Dazn dopo il pareggio contro il Trapani: “Dispiace per il risultato perché volevamo i tre punti per fare un passo avanti in classifica. Non sono venuti ma il secondo tempo abbiamo cercato in tutti i modi di fare gol e alla fine è arrivato su un calcio d'angolo. Le porte chiuse? Non è semplice perché senza pubblico non c'è la spinta e la partita a volte si addormenta. Non siamo abituati ma queste sono le direttive e non possiamo farne a meno. I tifosi fuori dallo stadio? Sì, li sentivamo. Dispiace anche per quello non aver vinto, ma ci prendiamo questo punto perché abbiamo rischiato anche di perdere”.