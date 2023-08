Parte la Serie A e lo fa con due match in programma alle 18.30. Non scenderanno in campo solo Napoli e Frosinone, ma ci saranno anche Empoli ed Hellas Verona, a contendersi i primi 3 punti della stagione. La squadra di Paolo Zanetti arriva al match con alle spalle un'ottima stagione, che i toscani proveranno a ripetere. Il mercato ha portato giocatori importanti come Emmanuel Gyasi e Matteo Cancellieri, che proveranno a dare un contributo importante alla causa salvezza. Dall'altra parte l'Hellas Verona, che ha cambiato allenatore e si affida a Marco Baroni. Per gli scaligeri, dopo la salvezza in extremis conquistata contro lo Spezia allo spareggio, l'obiettivo di quest'anno è quello di salvarsi, ma di farlo con più tranquillità. Alle 18.30 si parte, inizia la stagione 2023/24.



STATISTICHE



Quarto confronto tecnico ufficiale fra Paolo Zanetti e Marco Baroni: nei 3 precedenti assoluta parità con 1 successo per parte ed 1 pareggio. In Serie A, un pareggio e una vittoria per Zanetti, nelle sfide giocate la scorsa stagione tra Empoli e Lecce.



L'Hellas Verona non ha mai subito più di un gol dall’Empoli in Serie A TIM (nove reti in 12 incontri); quella toscana è la squadra contro cui i veneti hanno disputato più sfide senza mai subire almeno due reti nel massimo campionato.



FORMAZIONI UFFICIALI



EMPOLI (4-2-3-1): Caprile; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Grassi, Marin; Cancellieri, Baldanzi, Gyasi; Caputo. Allenatore: Zanetti.



VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Magnani, Coppola ; Terracciano, Hongla, Duda, Doig; Folorunsho; Mboula, Ngonge. Allenatore: Baroni.