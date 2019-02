Empoli-Sassuolo 3-0

Dragowski 6: nel primo tempo non ha occasioni per mettersi in mostra. Nella ripresa si fa trovare pronto su un’insidiosa conclusione dalla distanza di Locatelli.

Veseli 6: poco lavoro oggi per il centrale albanese, preciso in ogni chiusura.

Silvestre 6: comanda la difesa con autorevolezza, ma oggi gli attaccanti del Sassuolo gli hanno creato davvero pochi problemi.

Dell’Orco 6,5: conferma il buon momento di forma. Prestazione concentrata, priva di sbavature.

Di Lorenzo 6: molto più bloccato del solito, non fatica a contenere un Rogerio poco propositivo.

Krunic 7: rompe gli equilibri con un gol capolavoro, oltre quaranta metri di corsa e morbido pallonetto a beffare Consigli. Cheapeau.

(Dal 42’ s.t. Ucan s.v.)

Bennacer 6: poco preciso negli appoggi, si fa sentire in fase di interdizione.

Acquah 6,5: preferito a Traore, ripaga la fiducia del mister con una prova di sostanza. Freddo quando si tratta di spingere in rete la palla del 2-0.

(Dal 34’ s.t. Brighi s.v.).

Pasqual 5,5: poco efficace con i traversoni dalla fascia, un po’ in difficoltà nella ripresa.

Caputo 6: non ha occasioni da gol, ma si muove tanto e costringe i centrali neroverdi ad uscire dalla propria posizione.

Farias 7: si vede poco nel primo tempo ma ha il merito di servire ad Acquah la facile palla del 2-0. Mostra grande freddezza e tecnica in occasione del 3-0 che porta la sua firma.

(Dal 22’ s.t. La Gumina 5,5: rientra da un lungo infortunio, non forza ma non ha motivo per farlo).

All. Iachini 6,5: dopo oltre due mesi la sua squadra ritrova la vittoria, al termine di una partita attenta e cinica. Il modulo è sempre il solito, ma cambiano alcuni interpreti. Scelte che finalmente portano frutti importanti.