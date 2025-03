Empoli-Roma LIVE, le formazioni ufficiali: giocano Hummels e Soulè, fuori Angelino

Getty Images

TABELLINO

EMPOLI-ROMA

EMPOLI (3-4-2-1):Silvestri; De Sciglio, Goglichidze, Cacace; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Maleh; Colombo. All. D'Aversa.



ROMA (3-4-2-1): Svilar; Nelsson, Hummels, Ndicka; Saud, Koné, Paredes, Salah-Eddine; Soulé, Pellegrini; Shomurodov. All. Ranieri.

ARBITRO: Di Bello

AMMONITI:

ESPULSI:

La Roma vuole continuare la sua corsa verso l'Europa in casa dell'Empoli. La squadra di Claudio Ranieri cerca la quinta vittoria consecutiva in campionato nella partita delle 18:00, valida per la 28^ giornata di campionato. Contro trova una squadra che non vince dall'8 dicembre (1-4 al Verona). Gioca Soulé insieme a Shomurodov, l'Empoli risponde con Sebastiano Esposito e Lorenzo Colombo.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione Segui Empoli-Roma in diretta su Now TvSEGUI SU NOW TV