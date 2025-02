Empoli, ufficiale il prestito di Kouamé dalla Fiorentina

Getty Images

Christian Kouamé è un nuovo giocatore dell'Empoli. L'attaccante ivoriano di scuola Inter, si è trasferito in prestito secco dalla Fiorentina con cui, in 143 presenze, ha realizzato undici gol. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025.



IL COMUNICATO - "Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con ACF Fiorentina per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Christian Michael Kouakou Kouamé.



Christian Michael Kouakou Kouamé è un’attaccante ivoriano nato a Bingerville il 6 dicembre 1997. Arrivato in Italia a 16 anni, inizia a giocare con la Sestese per poi proseguire nel vivaio del Prato, arrivando all’esordio in prima squadra nell’agosto del 2015. Passa poi alla Primavera di Sassuolo e Inter, dove vince la Coppa Italia Primavera del 2016. Si trasferisce al Cittadella nel 2017, dove debutta in Serie B e rimane due stagioni, giocando 63 gare con 15 reti, trascinando i veneti ai play-off per la promozione in Serie A. Nel luglio 2018 viene acquistato dal Genoa, dove resta fino al gennaio del 2020 per 51 gare con 9 gol totali. Si trasferisce alla Fiorentina, con la società viola che nella stagione 2021/22 lo cede in prestito ai belgi dell’Anderlecht. Con i viola 143 presenze e 11 reti tra campionato e coppe in quattro stagioni. A livello di nazionale, Kouame, dopo aver giocare nella nazionale ivoriana Under 23, esordisce nella selezione maggiore nell’ottobre del 2019; con la Costa d’Avorio conta ad oggi 31 presenze e 3 reti, oltre alla vittoria della Coppa d’Africa del 2024 in casa battendo in finale la Nigeria".