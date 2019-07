"Sono svincolato, prendetemi". E' successo più o meno questo quando - secondo i media turchi - Emre Mor si è proposto a Galatasaray e Besiktas. Peccato che il suo contratto con il Celta Vigo scade nel 2022, altro che svincolato. L'attaccante classe '97 ha mentito per lasciare il club spagnolo dove trova poco spazio: 33 gare in due stagioni. Una situazione che il suo agente Erik Alonso non ha preso benissimo: "Mente sempre a tutti, non si può andare avanti così". L'ultima l'ha fatta oggi, dichiarandosi (finto) svincolato per tornare in Turchia.