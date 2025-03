Enzo Bearzot raccontato dalla figlia Cinzia: "Paolo Rossi venne a trovarlo, papà gli disse che stava morendo"

Getty Images

in un'intervista al Corriere della Sera: "Il calcio mi piace da sempre. Non ho particolari competenze, ma se c'è una bella partita la guardo.. Non ho mai sentito la mancanza di un padre, anzi: a volte era anche troppo presente, perché era molto attento, sempre interessato a quello che facevo e a come lo facevo. Era un vero educatore. A me piaceva molto studiare e a scuola ero brava, ma lui era molto intransigente: per un 7 in matematica venne giù il soffitto. Si rifaceva alla parabola dei talenti, che sono da far fruttare, per non offendere il creatore. Era credente, faceva spesso riferimento al Vangelo. Era astemio, perché un’ulcera lo tormentava. Non ho mai visto una bottiglia in casa, solo tanto fumo. La pipa è uno dei miei crucci. Lui fumava tantissimo, come del resto mia madre. Dopo qualche problema ai polmoni gli consigliarono la pipa, ma in realtà non smise con le sigarette. Non c'era nulla da fare".

"Citava spesso un poeta turco: Nazim Hikmet, la poesia era una delle sue numerose passioni. Molti dei suoi libri, come quelli d’arte, li ho regalati all’università, ma alcuni li ho tenuti. E fra questi ci sono quelli di poesia e di letteratura americana. Gli devo molto dal punto di vista culturale: Steinbeck ad esempio l’ho conosciuto attraverso di lui.Mi citava sempre “Il piccolo campo” di Caldwell, lo conservo religiosamente"."La differenza culturale non credo che l’abbia aiutato nelle relazioni.Era paradossale e io ho sofferto molto. Il trionfo del 1982 è stato qualcosa di epico e in questi termini viene ricordato. Penso che sia così per tutti quelli che l’hanno vissuto".

"Mia mamma partecipava molto alla vita professionale di papà: secondo me anche troppo, perché le intenzioni di mio padre erano quelle di tenere separate la famiglia e la professione, per proteggerci. Si sono conosciuti sul tram e sono stati assieme cinquanta anni. Però erano molto diversi, ogni tanto facevano scintille".e mi comunicava una certa angoscia. Mi sono sposata al pomeriggio e al mattino eravamo a casa solo io e lui, è rimasto sul divano per tutto il tempo. Eravamo molto legati e l’idea che andassi via non gli piaceva, anche se avevo già 26 anni".

, faceva solo quello che si sentiva di fare. E diceva anche di non reggere lo stress della partita settimanale.Con altri, che avevano trasgredito le regole del ritiro, non tornò mai sui suoi passi: aveva capito di non potersi fidare. E io gli dicevo che era un po’ troppo intransigente. Tanti suoi calciatori hanno detto che per loro era come un padre, mi ha fatto molto piacere: significa che nel lavoro era come a casa.

Lui lo chiamava il redde rationem, con consapevolezza".