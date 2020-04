Il social network russo Telegram è finito nell'occhio del ciclone nella giornata di oggi in seguito alla pubblicazione di un'inchiesta del portale Wired in cui si mette a nudo, letteralmente, come all'interno del social network stia circolando, liberamente, materiale pornografico e anche pedopornografico, con foto e video di ragazze e donne anche italiane.



Proprio la scoperta di diversi gruppi con oltre 50mila iscritti sta scatenando il dibattito sulle maglie, fin troppo larghe, delle regole che normano l'utilizzo del sito tanto che le stesse chat sono state già chiuse e riaperte più volte con la pubblicazione dello stesso materiale.