Claudio Gavillucci torna ad arbitrare. Il fischietto italiano, dismesso dall’AIA nel giugno 2018, dopo tantissime polemiche, è tornato a dirigere un match. Dove? In Inghilterra: affiliatosi alla federazione inglese, il classe ’79 ha diretto Chester FC-Tranmere Rovers, quarti di finale di Cheshire Senior Cup, arbitrata davanti a 5mila presenti. Ma cos’era successo, in Italia?



Aveva sospeso una sfida tra Sampdoria e Napoli per cori discriminatori dei tifosi blucerchiati, che avevano costretto Ferrero a entrare in campo per calmare i blucerchiati. Ultimo, al termine della stagione, in graduatoria, l’AIA lo dismette, con Gavilucci che aveva chiesto il reintegro, andando per vie legal. Alla fine, arrivò il ritiro della tessera. E ora riparte dall’Inghilterra.