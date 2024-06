AFP via Getty Images

Davide contro Golia. Dopo il passaggio ai quarti di finale di Svizzera, Germania e Inghilterra, tocca alladi Luis, una delle favorite per la vittoria finale, scendere in campo negli, dopo aver dominato il Gruppo B, con Italia e Croazia:al Rhein Energie Stadion di Colonia l'avversaria è l'ostica e sorprendente, guidata in panchina da Willye in campo da Kvaratskhelia e Mikautadze, alla prima partita in una fase a eliminazione diretta di un torneo internazionale, dopo essersi qualificata come terza nel Girone F, dietro a Portogallo e Turchia. Sulla carta non c'è partita, visto che le due squadre si sono affrontate anche nelle qualificazioni con unma questi Europei hanno insegnato che nulla è scritto in partenza: chi passa affronta nella fase successiva lapadrona di casa.

Spagna-GeorgiaUnai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Fabian Ruiz, Rodri, Pedri; Yamal, Morata, Williams.Mamardashvili; Gvelesiani, Kashia, Dval; Kakabadze, Chakvetadze, Kiteishvili, Kochorashvili, Lochoshvili; Mikautadze, KvaratskheliaFrancois Letexier (FRA)