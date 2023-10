Per la prima volta nella storia delle coppe europee dopo le prime tre giornate i giallorossi sono in testa alla classifica a punteggio pieno con 9 punti, 3 in più dei cechi e 8 in più della coppia Servette-Sheriff Tiraspol, che stasera hanno pareggiato 1-1.Allo Stadio Olimpico arbitra il norvegese Eskas, assistito dai connazionali Engan e Bashevkin con Hagenes quarto uomo, il tedesco Dankert e il francese Millot al Var.decisi dall'Uefa dopo la finale persa lo scorso 31 maggio a Budapest. L'allenatore portoghese è squalificato anche in Serie A e andrà in tribuna pure domenica a San Siro contro l'Inter, una partita speciale per lui e l'altro grande ex nerazzurro Lukaku. Il centravanti belga parte dall'inizio insieme a El Shaarawy.Pronti, via edal limite dell'area. Il raddoppio non tarda ad arrivare grazie al sinistro di. Poi viene ammonito Bove, sostituito da Leandro Paredes nell'intervallo. Nella ripresacon un tiro da fuori. Dopo un cartellino giallo aN'Dicka, entrano Karsdorp e Belotti per Zalewski ed El Shaarawy., che lascia il posto a Pagano. L'ultimo cambio è il giovane Cherubini per Aouar.