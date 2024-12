Getty Images

Europei Under 21, il sorteggio LIVE:

9 minuti fa



L'Europeo Under 21 andrà in scena dall'11 al 28 giugno 2025 in Slovacchia e oggi martedì 3 dicembre va in scena presso l'edificio della Slovak Philharmonic Reduta Buildingalle a Bratislava dalle 19 di oggi martedì 3 dicembre. Le 16 squadre sono suddivise in quattro fasce in base alla loro posizione nel ranking UEFA Under 21.



LE FASCE

Fascia 1 : Spagna, Inghilterra (campione in carica), Portogallo, Paesi Bassi

Fascia 2 : Germania, Francia, Ucraina, Italia

Fascia 3 : Danimarca, Romania, Polonia, Repubblica Ceca

Fascia 4 : Georgia, Slovenia, Finlandia, Slovacchia (paese ospitante)