A 73 ANNI

Addio a Neeskens, il jolly dell'Olanda del '74: Cruijff e il "tuttocampista" dell'Arancia Meccanica

Il calcio internazionale piange la scomparsa a 73 anni di Johan Neeskens. A darne notizia è la Federcalcio olandese, per la quale l`ex centrocampista si trovava in Algeria per il progetto `WorldCoaches`....